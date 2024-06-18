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«Турку не подобает останавливаться». Гюлер — о победе в матче с Грузией на Евро-2024

«Турку не подобает останавливаться». Гюлер — о победе в матче с Грузией на Евро-2024
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Атакующий полузащитник сборной Турции Арда Гюлер после победы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Грузией (3:1) в соцсети Х (ранее Twitter) сделал публикацию, в которой написал: «Турку не подобает останавливаться», сопроводив её собственной фотографией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

Напомним, 19-летний полузащитник забил второй гол сборной Турции в этом матче.

Гюлер стал самым молодым футболистом в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней), превзойдя достижение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Первый гол турецкой национальной команды на 25-й минуте забил защитник Мерт Мюльдюр. Гюлер забил второй гол сборной Турции на 65-й минуте встречи. На 90+7-й минуте нападающий Керем Актюркоглу забил третий мяч номинальных хозяев.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Драка фанатов Турции и Грузии перед очным матчем на Евро-2024:

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