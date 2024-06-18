Глава Дагестана назвал задачи махачкалинского «Динамо» после выхода в РПЛ

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что махачкалинское «Динамо» после выхода в РПЛ рассчитывает бороться за более амбициозные турнирные задачи в чемпионате, нежели за сохранение прописки.

«Мы должны вместе поработать так, чтобы команда не просто боролась за «выживание» – эта формулировка не для нас, а развивалась и поступательно шла к более серьёзным целям. Конечно, спорт есть спорт – бывают победы и поражения, определённые турнирные обстоятельства, но мы вышли в Премьер-Лигу, чтобы Дагестан представить в высшем дивизионе российского футбола надолго.

При этом главным нашим отличием должно стать то, что опора нашего клуба зиждется на развитии детского-юношеского, молодёжного и массового футбола. Решая основную задачу по выходу в РПЛ, мы занимались и этим. Вторая команда «Динамо», состоящая из молодых дагестанских футболистов, второй сезон участвует в первенстве России среди команд-клубов ФНЛ-2. Успешно развивается футбольная школа «Динамо». Сегодня в ней занимаются уже 250 мальчишек», — приводит слова Меликова телеграм-канал «Администрация главы Республики Дагестан».

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу, Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.