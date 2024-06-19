«Сразу ответил — «Да!» Шуманский — о переходе в ЦСКА из «Ариса»

Новоиспечённый нападающий ЦСКА Артём Шуманский поделился эмоциями от перехода в стан красно-синих из кипрского «Ариса».

«Ощущения от подписания контракта очень радостные, я долго шёл к этому. Всегда мечтал играть за такой большой клуб с великой историей. Когда меня первый раз спросили, согласен ли я на такой переход, то сразу ответил — «Да!». После этого очень ждал своего переезда в Москву. Теперь в первую очередь хочется выиграть Кубок и чемпионат России с новой командой, но и, конечно, не буду забывать о личной статистике.

Из нынешней команды знаю игроков сборной России, особенно пристально следил за ними в последнем матче с командой Беларуси. Со всеми ближе познакомлюсь в процессе тренировок», — приводит слова Шуманского телеграм-канал ЦСКА.

Напомним, в минувшем сезоне Шуманский принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

Материалы по теме В ЦСКА рассказали, почему было принято решение приобрести форварда Шуманского

Звёздные «ветераны» Евро-2024: