Игрок сборной Турции Айхан: в игре с Португалией мы будем аутсайдерами

Нападающий сборной Турции Каан Айхан прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Грузией со счётом 3:1.

«Мы понимаем, что первые игры турнира – самые сложные и одновременно самые важные. Мы хорошо начинали матч, пока не пропустили гол.

В матче с Португалией мы будем аутсайдерами. Они входят в число фаворитов Евро-2024. Однако мы сможем показать им, насколько нашла команда опасна», — приводит слова Айхана пресс-служба УЕФА.

Напомним, национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. В следующем матче на чемпионате Европы — 2024 сборная Турции сыграет с национальной командой Португалии. Встреча состоится 22 июня. Грузины в тот же день сыграют со сборной Чехии.