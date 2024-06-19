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Игрок сборной Турции Айхан: в игре с Португалией мы будем аутсайдерами

Игрок сборной Турции Айхан: в игре с Португалией мы будем аутсайдерами
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Нападающий сборной Турции Каан Айхан прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Грузией со счётом 3:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

«Мы понимаем, что первые игры турнира – самые сложные и одновременно самые важные. Мы хорошо начинали матч, пока не пропустили гол.

В матче с Португалией мы будем аутсайдерами. Они входят в число фаворитов Евро-2024. Однако мы сможем показать им, насколько нашла команда опасна», — приводит слова Айхана пресс-служба УЕФА.

Напомним, национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. В следующем матче на чемпионате Европы — 2024 сборная Турции сыграет с национальной командой Португалии. Встреча состоится 22 июня. Грузины в тот же день сыграют со сборной Чехии.

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