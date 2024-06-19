Кокорин — о переходе Шуманского в ЦСКА: я хорошо дружу с ним, он спрашивал меня об РПЛ

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал переход своего одноклубника Артёма Шуманского в ПФК ЦСКА. Сегодня, 18 июня, армейцы объявили о подписании форварда.

«Я хорошо дружу с Шуманским, поэтому мне тяжело объективно оценить его переход в ЦСКА. Артём — молодой парень. Если он получит доверие от тренера и будет слушать то, что от него требуют, всё будет хорошо. Шуманский — очень хороший парень, из простой семьи, всего добился сам, только строит свою карьеру. Рад, что у него сейчас такой этап. У него были мелкие травмы, которые мешали выйти на свой уровень. Сейчас у Артёма момент, когда нужно полностью показывать себя и становиться весомым игроком для ЦСКА.

Шуманский спрашивал об РПЛ, но мне сейчас тяжело оценивать чемпионат. Уже три года не нахожусь в России, всё меняется. ЦСКА — большой клуб, и при должном отношении это переход на повышение. Единственное, что смущало, это отсутствие еврокубков, в которых в своё время ЦСКА всегда участвовал. Сейчас какое-то время придётся без еврокубков подвигаться», — приводит слова Кокорина Sport24.

Напомним, в минувшем сезоне Шуманский принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.