Фото офсайда Роналду, из-за которого был отменён гол сборной Португалии на Евро-2024

Представляем вашему вниманию фото офсайда нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, из-за которого был отменён гол португальской национальной команды на 87-й минуте встречи с Чехией (2:1).

Фото: Кадр из трансляции

Изначально судьи засчитали гол, но затем VAR увидел офсайд. После навеса в штрафную площадь Роналду пробил в штангу, а вот Жота головой добавил мяч в сетку. Однако у Роналду было зафиксировано положение «вне игры».

Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Гуида.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

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