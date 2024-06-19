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Роналду укрепился на первом месте по количеству матчей на Евро

Приняв участие во встрече 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (2:1), нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду укрепился на первом месте по количеству матчей на чемпионатах Европы. 39-летний футболист достиг показателя в 26 игр на Евро.

41-летний центральный защитник сборной Португалии Пепе вышел на единоличное второе место с показателем 20 матчей на чемпионатах Европы. Замыкает тройку лидеров бывший полузащитник португальской национальной команды Жоау Моутиньо, проведший 19 встреч на Евро.

На 62-й минуте матча забил полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод: получив передачу от Владимира Цоуфала, он поразил ворота соперника ударом из-за пределов штрафной площади с рикошетом от штанги. На 69-й минуте встречи сборная Португалии сравняла счёт: мяч в свои ворота забил чешский защитник Робин Гранач.

На 87-й минуте матча забил португалец Диогу Жота, но его гол был отменён после просмотра видеоповтора. Однако португальцы всё-таки смогли вырвать победу: на 90+2-й минуте победный мяч забил Шику Консейсау.

Португальские фанаты на улицах Германии на Евро-2024: