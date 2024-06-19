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Роналду стал лидером 1-го тура Евро-2024 по попаданию в офсайд

Роналду стал лидером 1-го тура Евро-2024 по попаданию в офсайд
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду трижды оказывался в положении «вне игры» в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с Чехией (2:1). Это больше, чем у любого другого игрока национальных команд, выступающих на Евро-2024, в 1-м туре турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

Игра между сборными Португалии и Чехии проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступал Марко Гуида.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

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