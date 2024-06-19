Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евро-2024: результаты матчей 18 июня, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 18 июня, турнирная таблица
Комментарии

14 июня 2024 года матчем Германия — Шотландия (5:1) стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. В четвёртый игровой день чемпионата Европы, 18 июня, состоялись два матча в группе F.

Результаты матчей чемпионата Европы, 18 июня:

группа F. Турция — Грузия — 3:1;
группа F. Португалия — Чехия — 2:1.

После 1-го тура турнирную таблицу группы F возглавляет сборная Турции. Следом за ней идёт Португалия. Оба сборные имеют по три очка. На третьем месте располагается сборная Чехии (0). Замыкает таблицу группы национальная команда Грузии (0).

Напомним, сборная Грузии впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Огненный камбэк Португалии на Евро! Но вместо Роналду затащили запасные
Огненный камбэк Португалии на Евро! Но вместо Роналду затащили запасные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android