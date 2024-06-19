Евро-2024: результаты матчей 18 июня, турнирная таблица

14 июня 2024 года матчем Германия — Шотландия (5:1) стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. В четвёртый игровой день чемпионата Европы, 18 июня, состоялись два матча в группе F.

Результаты матчей чемпионата Европы, 18 июня:

группа F. Турция — Грузия — 3:1;

группа F. Португалия — Чехия — 2:1.

После 1-го тура турнирную таблицу группы F возглавляет сборная Турции. Следом за ней идёт Португалия. Оба сборные имеют по три очка. На третьем месте располагается сборная Чехии (0). Замыкает таблицу группы национальная команда Грузии (0).

Напомним, сборная Грузии впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.).