Евро-2024: результаты матчей 1-го тура, турнирная таблица

14 июня 2024 года встречей Германия — Шотландия (5:1) стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. 18 июня двумя матчами группы F завершился 1-й тур группового этапа чемпионата Европы 2024 года.
Результаты 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года:
группа A. Германия — Шотландия — 5:1;
группа А. Венгрия — Швейцария — 1:3;
группа В. Испания — Хорватия — 3:0;
группа В. Италия — Албания — 2:1.
группа C. Словения — Дания — 1:1;
группа C. Сербия — Англия — 0:1.
группа D. Польша — Нидерланды — 1:2;
группа D. Австрия — Франция — 0:1.
группа E. Румыния — Украина — 3:0;
группа E. Бельгия — Словакия — 0:1.
группа F. Турция — Грузия — 3:1;
группа F. Португалия — Чехия — 2:1.
2-й тур чемпионата Европы – 2024 стартует сегодня, 19 июня, матчем Словения — Сербия. Стартовый свисток о начале игры раздастся в 16:00 мск.