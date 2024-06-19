Евро-2024: результаты матчей 1-го тура, турнирная таблица

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

14 июня 2024 года встречей Германия — Шотландия (5:1) стартовал чемпионат Европы по футболу. Континентальное первенство проходит в Германии. 18 июня двумя матчами группы F завершился 1-й тур группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Результаты 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года:

группа A. Германия — Шотландия — 5:1;

группа А. Венгрия — Швейцария — 1:3;

группа В. Испания — Хорватия — 3:0;

группа В. Италия — Албания — 2:1.

группа C. Словения — Дания — 1:1;

группа C. Сербия — Англия — 0:1.

группа D. Польша — Нидерланды — 1:2;

группа D. Австрия — Франция — 0:1.

группа E. Румыния — Украина — 3:0;

группа E. Бельгия — Словакия — 0:1.

группа F. Турция — Грузия — 3:1;

группа F. Португалия — Чехия — 2:1.

2-й тур чемпионата Европы – 2024 стартует сегодня, 19 июня, матчем Словения — Сербия. Стартовый свисток о начале игры раздастся в 16:00 мск.