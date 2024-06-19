«Мы были необыкновенны». Пепе высказался о победе сборной Португалии в игре с Чехией

41-летний центральный защитник сборной Португалии Пепе поделился эмоциями после победы в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (2:1).

«Прежде всего я хочу послать поцелуй своей жене и детям, которые знают, как я работал для того, чтобы быть здесь сегодня. Это была сложная игра. Команда была необыкновенной. Наш тренер предупредил, что необходимо сохранять спокойствие, иначе мы могли пострадать. Нам нужно было сохранить целостность [игры], и нам удалось это, даже несмотря на нервы. В конечном итоге мы добились положительного результата», — приводит слова Пепе Record.

Напомним, 41-летний футболист вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут встречи.

В следующем туре сборная Португалии сыграет с Турцией. Встреча состоится 22 июня.

Материалы по теме 41-летний Пепе — самый возрастной игрок в истории Евро

Португальские фанаты на улицах Германии на Евро-2024: