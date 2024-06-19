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«Мы были необыкновенны». Пепе высказался о победе сборной Португалии в игре с Чехией

«Мы были необыкновенны». Пепе высказался о победе сборной Португалии в игре с Чехией
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41-летний центральный защитник сборной Португалии Пепе поделился эмоциями после победы в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Чехией (2:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

«Прежде всего я хочу послать поцелуй своей жене и детям, которые знают, как я работал для того, чтобы быть здесь сегодня. Это была сложная игра. Команда была необыкновенной. Наш тренер предупредил, что необходимо сохранять спокойствие, иначе мы могли пострадать. Нам нужно было сохранить целостность [игры], и нам удалось это, даже несмотря на нервы. В конечном итоге мы добились положительного результата», — приводит слова Пепе Record.

Напомним, 41-летний футболист вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут встречи.

В следующем туре сборная Португалии сыграет с Турцией. Встреча состоится 22 июня.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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