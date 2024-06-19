Рангник раскритиковал судейство в матче с Францией

Тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался по поводу судейства испанского арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче с Францией (0:1) на Евро-2024.

«Несмотря на то что на бумаге мы были хозяевами поля, это точно был не местный судья. Момент гола? Я не понимаю, почему никто из посторонних, ни лайнсмен, ни четвёртый судья, не вмешался. Все на стадионе видели это, кроме судьи.

Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы идти вперёд. Мы готовимся к пятнице и сделаем всё возможное, чтобы выиграть матч», — приводит слова Рангника Sky Sports.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место в квартете из-за большего количества забитых мячей.