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Рангник раскритиковал судейство в матче с Францией

Рангник раскритиковал судейство в матче с Францией
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Тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался по поводу судейства испанского арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче с Францией (0:1) на Евро-2024.

«Несмотря на то что на бумаге мы были хозяевами поля, это точно был не местный судья. Момент гола? Я не понимаю, почему никто из посторонних, ни лайнсмен, ни четвёртый судья, не вмешался. Все на стадионе видели это, кроме судьи.

Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы идти вперёд. Мы готовимся к пятнице и сделаем всё возможное, чтобы выиграть матч», — приводит слова Рангника Sky Sports.

Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши. После стартового тура французы и голландцы набрали по три очка. Нидерланды занимают первое место в квартете из-за большего количества забитых мячей.

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