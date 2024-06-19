Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликована символическая сборная 1-го тура Евро-2024 по версии Marca

Опубликована символическая сборная 1-го тура Евро-2024 по версии Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Испанское спортивное издание Marca опубликовало символическую сборную 1-го тура чемпионата Европы — 2024.

Голкипер: Барт Вербрюгген («Брайтон», сборная Нидерландов);

защитники: Даниэль Карвахаль («Реал», сборная Испании), Давид Ганцко («Фейеноорд», сборная Словакии), Алессандро Бастони («Интер», сборная Италии), Тео Эрнандес («Милан», сборная Франции);

центральные хавбеки: Фабиан Руис («ПСЖ», сборная Испании), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад», сборная Франции), Деннис Ман («Парма», сборная Румынии);

крайние нападающие: Арда Гюлер («Реал», сборная Турции), Джамал Мусиала («Бавария», сборная Германии);

форвард: Коди Гакпо («Ливерпуль», сборная Нидерландов).

Чемпионат Европы 2024 года в Германии стартовал 14 июня и пройдёт до 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Евро-2024: результаты матчей 1-го тура, турнирная таблица

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android