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Розовая футболка Германии стала самой продаваемой выездной формой в истории сборной

Розовая футболка Германии стала самой продаваемой выездной формой в истории сборной
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Новая розовая футболка сборной Германии стала самой продаваемой выездной футболкой в истории национальной команды.

Федерация футбола Германии подтвердила, что комплект побил рекорд по количеству проданных выездных футболок за всю историю с момента его появления в продаже до начала чемпионата Европы.

Фото: Philipp Reinhard/DFB

Чемпионат Европы 2024 года в Германии стартовал 14 июня и пройдёт до 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Ранее испанское спортивное издание Marca опубликовало символическую сборную 1-го тура чемпионата Европы — 2024.

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