Криштиану Роналду опубликовал пост после победы Португалии в матче с Чехией на Евро-2024

39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост на своей странице в социальной сети после победы своей национальной команды в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Чехией (2:1).

«До конца, Португалия!» – написал Роналду после игры на своей странице в соцсети.

Фото: Фото из личного архива Роналду

Напомним, Роналду стал лучшим игроком матча с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22).

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

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