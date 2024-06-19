Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Распадори назвал фаворитов Евро-2024

Распадори назвал фаворитов Евро-2024
Комментарии

Нападающий сборной Италии Джакомо Распадори высказался по поводу предстоящего матча с Испанией, а также назвал фаворитов Евро-2024.

«Мы можем помешать Испании разными способами, мы сосредоточены на том, что мы делаем, мы знаем, что нас ждёт очень сильная команда. У нас есть все нужные карты, чтобы создать им проблемы. Фавориты? Англия и Франция из-за их индивидуальности, но мы постараемся встать у них на пути», — приводит слова Распадори Corriere dello Sport.

Напомним, матч Испания — Италия пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене 20 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Ранее полузащитник сборной Испании Мартин Субименди поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии.

Материалы по теме
Хавбек Испании Субименди высказался в преддверии матча со сборной Италии
Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android