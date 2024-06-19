Распадори назвал фаворитов Евро-2024

Нападающий сборной Италии Джакомо Распадори высказался по поводу предстоящего матча с Испанией, а также назвал фаворитов Евро-2024.

«Мы можем помешать Испании разными способами, мы сосредоточены на том, что мы делаем, мы знаем, что нас ждёт очень сильная команда. У нас есть все нужные карты, чтобы создать им проблемы. Фавориты? Англия и Франция из-за их индивидуальности, но мы постараемся встать у них на пути», — приводит слова Распадори Corriere dello Sport.

Напомним, матч Испания — Италия пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене 20 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Ранее полузащитник сборной Испании Мартин Субименди поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии.