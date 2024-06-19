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«Меня не Андре зовут, дружище». Журналист перепутал имя Амаду Онана во время интервью

«Меня не Андре зовут, дружище». Журналист перепутал имя Амаду Онана во время интервью
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Один из журналистов, представляющий бельгийское телевидение, перепутал имя полузащитника Амаду Онана во время флеш-интервью.

— Андре, я хотел бы...
— Да меня даже не Андре зовут, дружище.

Интервью было взято после матча с национальной командой Словакии в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024.

Игра прошла на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Итоговый исход — победа Словакии со счётом 1:0.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Румынии и Украины.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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