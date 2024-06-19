Блогер пробрался на матч открытия Евро в поддельном костюме плюшевого мишки-маскота

YouTube-блогер Marvin опубликовал новый ролик, в котором рассказал о том, как ему удалось пробраться на матч открытия Евро-2024 в поддельном костюме мишки-маскота.

По словам блогера, он арендовал машину, которую замаскировал наклейками таким образом, чтобы она выглядела, как спонсорская. Сам же он сел в поддельном костюме маскота. Это выглядело так, будто в автомобиле находится сложенная ростовая кукла, внутри которой никого нет. Двое друзей провезли его на стадион мимо стюардов, которые проверяли фейковый QR-код. В итоге человек с поддельными документами и без аккредитации оказался прямо у кромки поля.

Позднее служба безопасности раскрыла пранк, после чего блогер оказался в полиции. Все три человека, которые принимали в нём участие, получили запрет на посещение матчей чемпионата Европы.