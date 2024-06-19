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Аршавин: если бы Грузия отыгралась с Турцией, весь Тбилиси бы не спал всю ночь

Аршавин: если бы Грузия отыгралась с Турцией, весь Тбилиси бы не спал всю ночь
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о поражении Грузии в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Турцией (1:3).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

«Грузинские футболисты были в шаге от того, чтобы обрадовать весь свой народ. Если бы Грузия сравняла счёт в матче с Турцией, то весь Тбилиси не спал бы всю ночь. Однако Турции больше повезло, иногда случайности всё решают», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Чемпионат Европы 2024 года в Германии стартовал 14 июня и пройдёт до 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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