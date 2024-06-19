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Вертонген: уверен, что мы пройдём в плей-офф

Вертонген: уверен, что мы пройдём в плей-офф
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Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген подвёл итоги матча Евро-2024 со сборной Словакии (0:1).

«Естественно, мы очень разочарованы после этой игры. Мы отдали все силы и заслужили победу. Мы хорошо начали, но не сумели забить, в отличие от словаков. Но поражения случаются. Я считаю, что наша защита сыграла хорошо. Мы придерживались нашего плана, играя с четырьмя правшами в обороне: конечно, в идеале нужно сочетать с левшами. Несмотря на это, я считаю, что Янник Карраско провел хороший матч. Нам удалось адаптировать систему, потому что были травмы основных игроков команды.

Мы хотели выиграть эту игру, чтобы снять с себя часть давления, тем более что у нас молодой состав. Теперь давления стало еще больше. Не думаю, что нам нужно менять кардинально тактику. Уверен, что сможем пройти в плей-офф», — приводит слова Вертонгена RTBF.

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