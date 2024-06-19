Гюлер обратился к фанатам «Реала» после исторического дебютного гола Грузии на Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Турции Арда Гюлер поделился эмоциями, которые он испытал, после победы своей команды в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией (3:1), обратившись к фанатам мадридского «Реала».

«Спасибо за поддержку, семья!» — написал Гюлер на странице в своей социальной сети.

Напомним, Гюлер забил второй мяч турецкой национальной команды в этой встрече и стал самым молодым футболистом в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней), превзойдя достижение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. В следующем матче на чемпионате Европы — 2024 сборная Турции сыграет с национальной командой Португалии. Встреча состоится 22 июня.

Отметим, 19-летний турецкий полузащитник перешёл в мадридский клуб летом 2023 года из «Фенербахче». В прошедшем сезоне Ла Лиги футболист провёл 12 матчей во всех турнирах за клуб и сумел отметиться шестью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 15 млн.

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Драка фанатов Турции и Грузии перед очным матчем на Евро-2024: