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«Доказал, что он — босс». Пирс Морган высказался по поводу Беллингема

«Доказал, что он — босс». Пирс Морган высказался по поводу Беллингема
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Известный британский журналист Пирс Морган дал комментарий по поводу полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

«Джуд Беллингем — это идеальное сочетание таланта, развязности и харизмы. Ключевой момент в игре с Сербией доказал, что он — босс. Невозможно осознать то, что Беллингем ещё настолько молод, учитывая его внушительные размеры, мощь, поразительный талант и уверенность в себе. Беллингему не свойственны ни сомнения, ни страх, ни беспокойство», — приводит слова Моргана the Sun.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 англичане встречались с Сербией. Подопечные Гарета Саутгейта одержали минимальную победу — 1:0. Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

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