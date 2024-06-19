Сеск Фабрегас прокомментировал игру Криштиану Роналду после матча с Чехией на Евро-2024

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Сеск Фабрегас, который является главным тренером итальянского «Комо», высказался об игре 39-летнего лидера сборной Португалии, звёздного форварда Криштиану Роналду после победы в матче 1-го тура чемпионата Европы – 2024 с Чехией (2:1).

«Что бы там ни говорили, но если у Роналду идёт игра, то она идёт и у всей сборной. Он всегда находит шанс. Ему нужен только момент. И мне кажется, что Роналду играет ещё лучше, чем в предыдущие годы. Он — уникум», – приводит слова слова Фабрегаса BBC Sport.

Напомним, Роналду стал лучшим игроком матча с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22).

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

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