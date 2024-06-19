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«У чехов был один удар, они забили». Тренер Мартинес — о победе Португалии в 1-м туре Евро

«У чехов был один удар, они забили». Тренер Мартинес — о победе Португалии в 1-м туре Евро
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о победе своей команды в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024 с Чехией (2:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

«Лёгких игр мы не ждём. Матч прошёл против вдохновлённой Чехии, жёсткой и нацеленной на ворота. Однако у неё был один точный удар, и он достиг цели. Это стало заодно и проверкой характера. Взгляните на статистику: 70% владения мячом, 13 угловых… Хорошая работа проделана. Но, уступая со счетом 0:1, нам пришлось сдерживать свою нервозность, и, думаю, сегодня мы показали невероятный характер. Это нам очень поможет.

Мы победили. Нужно ценить и то, что нам хорошо удавалось. Защищались мы очень и очень хорошо. Раз Чехия вообще не подала ни одного углового и только однажды попала по воротам, мы можем во многом опираться на то хорошее, что делали сегодня», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

Во втором туре группового раунда сборная Португалии сыграет с командой Турции, а чехи встретятся со сборной Грузии. Оба матча состоятся 22 июня.

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