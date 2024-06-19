Клинсманн назвал двух молодых футболистов, которые могут побороться с Роналду и Месси

Немецкий тренер Юрген Клинсманн высказался по поводу молодых игроков Джуда Беллингема и Джамала Мусиалы.

«Весь футбольный мир наблюдает за ними на этом турнире и задает им обоим один и тот же вопрос: смогут ли они продолжать в том же духе и построить карьеру, как Криштиану Роналду и Лионель Месси? Они оба хороши, и это подтверждают их старты на этих Евро — несмотря на то, что Мусиале 21 год, а Беллингему всего 20.

Эти двое — друзья, они вместе играли за сборные Англии в возрастных группах, вплоть до команды до 21 года. Но, к счастью для нас, немцев, Мусиала, который родился в Германии, но большую часть детства провел в Англии, решил играть за нас. Когда такой игрок, как он, выбирает тебя, это все равно что выиграть в лотерею.

Но не жадничайте — у вас есть Беллингем, и он исключителен. Тот гол, который он забил Сербии в воскресенье, просто заставил меня ахнуть! Беллингем крайне силён физически», — написал Клинсманн в своей колонке для The Sun.