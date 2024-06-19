Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Албания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хороший вариант, чтобы реанимировать карьеру». Бобёр — о переходе Коваленко в «Крылья»

«Хороший вариант, чтобы реанимировать карьеру». Бобёр — о переходе Коваленко в «Крылья»
Комментарии

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр дал комментарий по поводу возможного перехода полузащитника «Зенита» Александра Коваленко в самарскую команду.

Напомним, соглашение Коваленко с сине-бело-голубыми истекает летом 2028 года.

«Хороший вариант, чтобы реанимировать свою карьеру. Скажется ли на уровне игры Коваленко год, потерянный в «Зените» — покажет только время. Но он всё-таки возвращается в «Крылья» к тренеру, который знает его сильные качества и верит в него. Поэтому ему будет проще вернуться к прежним кондициям», — сказал Бобёр Legalbet.

Ранее Денис Первушин, первый тренер полузащитника «Зенита» Александра Коваленко, прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека в московский «Локомотив» э

Материалы по теме
Первый тренер Коваленко: в «Зените» у Саши не пошло, в «Локомотиве» должно быть полегче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android