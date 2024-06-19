«Роналду уже не лучший в Португалии». Аршавин раскритиковал Криштиану за его игру на Евро

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игре 39-летнего лидера сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в 1-м туре с Чехией (2:1) на чемпионате Европы — 2024.

«Я согласен с мнением, что Португалия не является фаворитом Евро‑2024, так как Роналду слишком тянет одеяло на себя. Криштиану уже не лучший игрок португальцев», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Напомним, Роналду стал лучшим игроком матча с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22).

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

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