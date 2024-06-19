Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Албания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Роналду уже не лучший в Португалии». Аршавин раскритиковал Криштиану за его игру на Евро

«Роналду уже не лучший в Португалии». Аршавин раскритиковал Криштиану за его игру на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об игре 39-летнего лидера сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в 1-м туре с Чехией (2:1) на чемпионате Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

«Я согласен с мнением, что Португалия не является фаворитом Евро‑2024, так как Роналду слишком тянет одеяло на себя. Криштиану уже не лучший игрок португальцев», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Напомним, Роналду стал лучшим игроком матча с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22).

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией. В последний раз между собой португальцы и чехи играли в 2022 году в матче группового этапа Лиги наций. Победу со счётом 4:0 в той встрече одержала национальная команда Португалии. На чемпионате Европы 2012 года сборная Чехии уступила Португалии (0:1) на стадии 1/4 финала.

Материалы по теме
Сеск Фабрегас прокомментировал игру Криштиану Роналду после матча с Чехией на Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android