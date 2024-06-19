«Офигенные тренировки». Филин рассказал о работе в «Химках» со Спартаком Гогниевым

Экс-защитник «Химок» и действующий игрок бельгийского «Эйпена» Александр Филин рассказал о тренировках в подмосковном клубе под руководством главного тренера Спартака Гогниева.

«Поначалу всё было отлично! Я даже отказался уходить в «Ахмат», когда увидел, какие офигенные тренировки дает Артурыч. Он давал очень интересные упражнения на высокой интенсивности. Мне это нравилось. При нём я играл практически во всех матчах. Но, когда нет результата, в команде начинаются волнения. Сначала отстранили Глушакова, чуть позже — Тихого, Идову и Камышева», — приводит слова Филина Sport24.

27-летний центральный защитник Александр Филин выступал за подмосковные «Химки» с июля 2018-го по февраль 2020 года и с июля 2020-го по январь 2023 год. С сентября 2022 года по апрель 2023 года красно-чёрными руководил главный тренер Спартак Гогниев, с которым «Химки» выиграли один матч во всех турнирах из 19. Зимой 2023 года по инициативе специалиста клуб расстался с большинством игроков основного состава осени 2022 года.