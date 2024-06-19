Расписание матчей Евро-2024 на 19 июня

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Сегодня, 19 июня, состоится шестой игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя три матча: начнут команды из группы В, сборная Хорватии сыграет со сборной Албании, потом продолжат команды из группы А, Германия встретится с Венгрией, а Шотландия — со Швейцарией.

Расписание Евро-2024 на 19 июня:

Хорватия — Албания. 16:00 мск.

Германия — Венгрия. 19:00 мск.

Шотландия — Швейцария. 22:00 мск.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.