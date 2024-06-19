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Германия — Венгрия. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Расписание матчей Евро-2024 на 19 июня

Расписание матчей Евро-2024 на 19 июня
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Сегодня, 19 июня, состоится шестой игровой день чемпионата Европы — 2024. Он вместит в себя три матча: начнут команды из группы В, сборная Хорватии сыграет со сборной Албании, потом продолжат команды из группы А, Германия встретится с Венгрией, а Шотландия — со Швейцарией.

Расписание Евро-2024 на 19 июня:

  • Хорватия — Албания. 16:00 мск.
  • Германия — Венгрия. 19:00 мск.
  • Шотландия — Швейцария. 22:00 мск.
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — до 14 июля. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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