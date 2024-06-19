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Филин: за год жизни в Европе я понял, что в России лучший в мире сервис

Филин: за год жизни в Европе я понял, что в России лучший в мире сервис
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Защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин рассказал об уровне сервиса в Бельгии по сравнению с российским.

«За год жизни в Европе я понял, что в России лучший в мире сервис. А тут как будто всё лет на 10 отстаёт. Самый простой пример — рестораны. В России в этой сфере жёсткая конкуренция, поэтому рестораторы вынуждены соответствовать трендам — регулярно обновлять меню, интерьер и стиль заведения. В Европе же совсем не так. Приходишь в ресторан и видишь обшарпанную мебель и меню, которое было актуально в Москве где-то семь лет назад. Плюс официанты не такие вежливые, не пытаются сделать всё красиво, чтобы ты оставил им чаевые», — приводит слова Филина Sport24.

27-летний центральный защитник Александр Филин с января 2023 года выступает за бельгийский «Эйпен». В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах и один результативный пас.

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