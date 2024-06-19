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Гасилин высказался о волевой победе сборной Португалии над Чехией на Евро-2024

Гасилин высказался о волевой победе сборной Португалии над Чехией на Евро-2024
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Экс-нападающий «Зенита» телеэксперт Алексей Гасилин прокомментировал победу сборной Португалии над сборной Чехии (2:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

«Португалия сыграла практически на идеальном уровне. Волевая победа — идём дальше. Им чехи предложили такой футбол — вскрывайте нас, показывайте, что вы можете делать. Если Португалии дать больше пространства, то я уверен, что Грузии и Турции они забьют больше. Там команды уровнем плюс‑минус как чехи. Здесь залетело два, а могло и четыре. Португалия играла хорошо. Стандарты в современном футболе очень мощное оружие. Португальцы подали их около 10–11, в других матчах это конвертируется в голы», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч стартового тура чемпионата Европы — 2024 в группе F между национальными командами Португалии и Чехии завершился волевой победой красно-зелёных со счётом 2:1. На 62-й минуте первый гол забил чешский полузащитник Лукаш Провод, семь минут спустя португальцы отыгрались благодаря автоголу центрального защитника Робина Гранача. Победу команде с Пиренейского полуострова на 90+2-й минуте принёс Шику Консейсау.

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