Гасилин высказался о волевой победе сборной Португалии над Чехией на Евро-2024

Экс-нападающий «Зенита» телеэксперт Алексей Гасилин прокомментировал победу сборной Португалии над сборной Чехии (2:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

«Португалия сыграла практически на идеальном уровне. Волевая победа — идём дальше. Им чехи предложили такой футбол — вскрывайте нас, показывайте, что вы можете делать. Если Португалии дать больше пространства, то я уверен, что Грузии и Турции они забьют больше. Там команды уровнем плюс‑минус как чехи. Здесь залетело два, а могло и четыре. Португалия играла хорошо. Стандарты в современном футболе очень мощное оружие. Португальцы подали их около 10–11, в других матчах это конвертируется в голы», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч стартового тура чемпионата Европы — 2024 в группе F между национальными командами Португалии и Чехии завершился волевой победой красно-зелёных со счётом 2:1. На 62-й минуте первый гол забил чешский полузащитник Лукаш Провод, семь минут спустя португальцы отыгрались благодаря автоголу центрального защитника Робина Гранача. Победу команде с Пиренейского полуострова на 90+2-й минуте принёс Шику Консейсау.