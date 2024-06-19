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Германия — Венгрия: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 19 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте (Германия) состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Венгрии.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальные команды Германии и Венгрии на Евро-2024 выступают в группе A. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Шотландии и Швейцарии. После 1-го тура по три очка набрали немцы и швейцарцы.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.