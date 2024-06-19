Джек Уилшир рассказал, какую связку игроков нужно использовать сборной Англии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир высказался об эксперименте главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта с выходом защитника Трента Александер-Арнольда в центре поля.

«Я был рад, когда увидел Трента в стартовом составе на матч против Сербии. Это решение немного смелее, чем те, которые мы обычно видели от Саутгейта, и мне это нравится. Не обязательно всё получилось именно так, как хотелось, но это была не вина Трента. Саутгейт экспериментировал с ним там, проверяя, сработает ли это.

Сочетание Трента, Кайла Уокера и Букайо Саки выглядит многообещающе. Вы видели, как Трент естественным образом переходил на правый фланг и принимал удар почти как крайний защитник. Интересно, что произойдёт потом с Уокером. Нам нужно больше использовать эту связь», — приводит слова Уилшира The Sun.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024 англичане с минимальным счётом обыграли сборную Сербии (1:0). Следующий матч команда Саутгейта проведёт со сборной Дании.

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