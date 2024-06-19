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Корнеев высказался о причинах хорошей формы Криштиану Роналду

Корнеев высказался о причинах хорошей формы Криштиану Роналду
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Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал, как 39-летнему нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду удаётся поддерживать себя в хорошем физическом состоянии.

«Почему Роналду в хорошей форме? Когда он перемещается в новую страну, то он покупает себе дом, где он строит себе тренажёрный зал специально или футбольное поле. Он таким образом благоустраивается, что может 24 часа в день, если захочет, заниматься индивидуально. Он правильно питается, правильно тренируется», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

18 июня 39-летний нападающий Криштиану Роналду провёл полный матч группового этапа чемпионата Европы — 2024 за сборную Португалии, в которой является капитаном. В 1-м туре Евро-2024 португальцы одержали волевую победу над национальной командой Чехии (2:1).

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