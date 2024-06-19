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Премьер-министр Португалии: мы можем пройти далеко на этом чемпионате Европы

Премьер-министр Португалии: мы можем пройти далеко на этом чемпионате Европы
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Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру отреагировал на победу сборной в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с Чехией (2:1).

Голом за португальскую команду отметился нападающий Шику Консейсау, а также автогол забил защитник чехов Робин Гранач.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Провод – 62'     1:1 Гранач – 69'     2:1 Консейсау – 90+2'    

«Они действительно продемонстрировали амбиции. У нас есть все основания полагать, что мы можем быть на высоте и пройти далеко на этом чемпионате Европы.

Я надеюсь, что у меня получится вернуться в Германию, и буду здесь, если смогу. Сегодня я встретил на улице много людей других национальностей, которые болеют за сборную. Мы должны начать реализовывать больше своих шансов и не допускать ошибок, потому что игра могла пойти не по плану», — приводит слова Монтенегру A Bola.

Следующий матч Португалия проведёт с Турцией 22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд), начало в 19:00 мск.

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