Филин: все европейцы вальяжные, где-то даже ленивые. В России все впахивают как лошади

Защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин рассказал о разнице в уровне амбиций между россиянами и европейцами.

«Все европейцы вальяжные, где-то даже ленивые. Я ходил на массаж к одному парню, который на минимальной ставке подрабатывал в местной школе. У нас как-то зашёл разговор про будущее и карьерный рост. Я начал рассказывать ему про свои амбициозные планы, а он говорит: «А мне и так нормально».

У нас все люди впахивают как лошади, стараются как можно больше заработать, чего-то добиться. А европейцы больше ценят личный комфорт. После того как начал жить в Европе, стал ещё большим патриотом России. Постоянно думаю про себя: «Какие же всё-таки у нас крутые люди!» — приводит слова Филина Sport24.

27-летний центральный защитник Александр Филин с января 2023 года выступает за бельгийский «Эйпен». В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах и один результативный пас. Всего Филин провёл в составе «Эйпена» 27 матчей при одной голевой передаче.