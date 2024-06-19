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Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Шотландия — Швейцария: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Шотландия — Швейцария: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Шотландии и Швейцарии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию вы можете посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Шотландии и Швейцарии на Евро-2024 выступают в группе А с Германией и Венгрией.
В 1-м туре Шотландия разгромно проиграла Германии со счётом 1:5, а Швейцария обыграла Венгрию (3:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

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