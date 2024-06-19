Александр Филин рассказал о проблемах в «Шахтёре» из-за российского паспорта

Защитник бельгийского «Эйпена» и экс-игрок украинского «Шахтёра» уроженец Симферополя Александр Филин рассказал о проблемах с тренерским штабом «горняков», которые начали появляться после возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году.

«Сначала был в шоке, не понимал, что происходит. Созванивался с родителями, узнавал, что и как. Когда я как крымчанин стал делать русский паспорт, тренеры «Шахтёра» начали относиться ко мне с негативом, предвзято. Интересно, а как мне нужно было поступить? По национальности я русский, в Крыму всю жизнь все общались на русском языке — на украинском вообще никто не разговаривал. Мне нужно было сделать паспорт банально для того, чтобы ездить к себе домой. Но в «Шахтёре» этого не хотели понимать. Ушёл оттуда из-за всей этой ситуации? Да. Я оказался не нужен», — приводит слова Филина Sport24.

27-летний защитник Александр Филин с 2013 года по лето 2015 года находился в системе донецкого «Шахтёра», выступая за молодёжные и дублирующие составы. В 2014 году клуб покинул Донецк и до конца 2016 года большую часть домашних матчей провёл во Львове. В августе 2015 года Филин подписал контракт с «Уфой», в которой провёл два следующих сезона.