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Артём Довбик прокомментировал слухи о возможном уходе из «Жироны»

Артём Довбик прокомментировал слухи о возможном уходе из «Жироны»
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Нападающий «Жироны» Артём Довбик высказался об интересе со стороны топ-клубов европейского футбола.

Ранее в СМИ появлялись новости, что на 26-летнего футболиста претендуют «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Барселона».

«Я счастлив в «Жироне». Я чувствую себя комфортно со всеми в этой команде: с игроками, тренером и лидерами коллектива. Они все прекрасно относятся ко мне и создали такие условия, что я могу показывать свой лучший футбол. Это классно», — приводит слова Довбика AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В минувшем сезоне Довбик сыграл 41 матч, забил 25 мячей и отдал 10 голевых передач. По итогам чемпионата Испании украинский нападающий стал лучшим бомбардиром с 24 голами.

Довбик перешёл в «Жирону» из «Днепра-1» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 7,75 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.

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