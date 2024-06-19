Козлов отказался от трансфера в «Ростов» через «Зенит» и перейдёт в «Краснодар» — источник

19-летний атакующий полузащитник «Балтики» Данила Козлов продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

По данным источника, футболист отказался от ранее согласованного всеми сторонами трансфера в «Ростов» после выкупа контракта у «Балтики» петербургским «Зенитом» за 70 млн рублей. Сообщается, что «Краснодар» заплатит за Козлова «Балтике» 120 млн рублей и подпишет с игроком контракт сроком на пять лет.

По информации источника, помимо «Краснодара», «Зенита» и «Ростова», на Козлова претендовали московские «Локомотив» и ЦСКА, а также самарские «Крылья Советов».

Данила Козлов перешёл в «Балтику» из «Зенита-2» в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 350 тыс. Весной 2024 года на счету 19-летнего игрока 15 матчей за калининградцев во всех турнирах, три забитых гола и пять результативных передач.