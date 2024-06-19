Икер Касильяс высказался о конкуренции между вратарями мадридского «Реала»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс считает, что «Королевский клуб» только выиграл от конкуренции во вратарской линии в минувшем сезоне-2023/2024.

«Лунину было не так просто, потому что он заменял лучшего вратаря мира. И он справился с этой задачей. Очень хорошо справился. Нужно сказать, что и Кепа не подвёл, когда получал свои шансы. Оба доказали свой уровень и приобщились к командным успехам в сезоне. Анчелотти всё сделал правильно.

В ситуации с вратарями всё обернулось в пользу «Реала» Это хорошая работа наставника, который знал, когда и кого надо было выпускать. Уверен, Куртуа восстановится и будет в топ-форме в предсезонье. От всей этой ситуации «Реал» только выиграл», — приводит слова Касильяса AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В августе 2023 года Куртуа порвал «кресты» и выбыл до конца сезона, он пропустил в общей сложности 234 дня (42 матча). Место основного голкипера в воротах «Реала» занял Андрей Лунин. Украинский вратарь провёл 31 матч, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 32 мяча.

Материалы по теме Голкипер Украины Лунин получил низшую с 2012 года оценку за матч от WhoScored

Звёздные «ветераны» Евро-2024