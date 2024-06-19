«Очень светлый и чуткий человек». Филин объяснил, почему не играл за «Уфу» при Семаке

Защитник бельгийского «Эйпена» и бывший игрок «Уфы» Александр Филин рассказал, почему ни разу не сыграл в официальном матче под руководством главного тренера Сергея Семака.

«Богданыч наигрывал меня на сборах, но в официальной игре ни разу не выпустил. Команде постоянно нужен был результат. На моей позиции играл опытный Аликин — видимо, меня просто боялись выпускать вместо него. Несмотря на отсутствие игрового времени, про Семака могу сказать только хорошее. Очень светлый и чуткий человек.

Пример? Я в «Уфе» отвечал за музыку, потому что много варился на стадионе — раньше приезжал, позже уезжал. Короче, был диджеем в раздевалке. Однажды колонка сломалась — Богданыч это заметил и на следующий же день принёс новую, огромную: «Держи, Фил». Его никто не просил об этом, он сам решил сделать хороший поступок. Ещё знаю, что он из своего кармана оплачивал курсы и стажировки нашим физиотерапевтам и врачам», — приводит слова Филина Sport24.

27-летний центральный защитник Александр Филин выступал за «Уфу» с августа 2015 года по август 2017 года, при этом провёл за взрослую команду только два официальных матча. С декабря 2016 года по май 2018 года «Уфу» возглавлял будущий главный тренер «Зенита» Сергей Семак, под руководством которого Филин не принял участия ни в одной официальной игре за первый состав.