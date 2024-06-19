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«Это ещё не конец». Один из лидеров сборной Украины высказался после провала с Румынией

«Это ещё не конец». Один из лидеров сборной Украины высказался после провала с Румынией
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Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о разгромном поражении от сборной Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хочу извиниться перед болельщиками за такой результат и такую игру. Но надо поднять голову, мы имеем два финала. Всё зависит только от нас. Это ещё не конец», — написал Судаков в своих соцсетях.

После 1-го тура Украина занимает последнее, четвёртое место в группе Е с Румынией (3 очка), Словакией (3 очка) и Бельгией (0 очков).

Следующий матч украинская сборная сыграет 21 июня со сборной Словакии на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф), начало в 16:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

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