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Аргентинский клуб сыграет в турнире с участием «Зенита», «Сочи» и «Црвены Звезды»

Аргентинский клуб сыграет в турнире с участием «Зенита», «Сочи» и «Црвены Звезды»
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Пресс-служба клуба «Тальерес» из аргентинской Кордовы объявила о предстоящем визите команды в Российскую Федерацию. Как сообщается, период с 5 по 13 июля южноамериканская команда проведёт в Санкт-Петербурге.

В России «Тальерес» сыграет три товарищеских матча, соперниками в которых станут действующий чемпион и обладатель Кубка России петербургский «Зенит», выбывший в Первую лигу «Сочи» и действующий чемпион Сербии белградская «Црвена Звезда». В текущем сезоне-2024 чемпионата Аргентины «Тальерес» возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков после пяти проведённых матчей.

«Зенит» по итогам сезона-2023/2024 набрал 57 очков в 30 матчах и стал победителем национального первенства с чемпионским антирекордом, на счету «Сочи» 24 очка и последнее, 16-е место.

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