Дмитрий Радченко: ставлю «Зениту» пятёрку с плюсом за работу на трансферном рынке

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Что касается возможного перехода Горшкова в «Зенит», то клуб ведёт очень качественную и плодотворную трансферную работу. За это ставлю «Зениту» пятёрку с плюсом, потому что клуб следит за молодыми игроками и потенциальными футболистами, которых ещё можно развивать. Это радует, и очень правильно, что менеджмент подписывает очень качественных игроков на перспективу, имеющих российский паспорт. Мы же знаем лимит на легионеров в РПЛ, поэтому качественные российские футболисты должны быть в такой команде, как «Зенит», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.