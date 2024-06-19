Прошла жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Вчера, 18 июня, состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Группа 1
«Слован» (Словакия) — «Струга» (Северная Македония)
ТНС (Уэльс) — «Дечич» (Черногория)
«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Эгнатия» (Албания)
«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)
«Балкани» (Косово) — «СО Санта-Колома» (Андорра)
Группа 2
«Флора» (Эстония) — «Целе» (Словения)
«Клаксвик» (Фарерские острова) — «Дифферданж» (Люксембург)
«Паневежис» (Литва) — ХИК (Финляндия)
РФШ (Латвия) — «Ларн» (Северная Ирландия)
«Викингур» (Исландия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
Группа 3
«Виртус» (Сан-Марино) — ФКСБ (Румыния)
«Лудогорец» (Болгария) — «Динамо» Батуми (Грузия)
«Ордабасы» (Казахстан) — «Петрокуб» (Молдова)
«Динамо» Минск (Беларусь) — «Пюник» (Армения)
Встречи первого отборочного раунда пройдут 9–10 и 16–17 июля.