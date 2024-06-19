Шотландия — Швейцария: статистика личных встреч, история противостояний

Сегодня, 19 июня, состоится матч 2-го тура группы А чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Шотландии и Швейцарии. Команды будут играть на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Статистика личных встреч сборных Шотландии и Швейцарии

— Всего матчей: 9.

— Побед Шотландии: 4.

— Побед Швейцарии: 2.

— Ничьих: 3.

— Разница мячей: 14:14.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.