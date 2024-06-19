Корнеев: хавбек Турции Гюлер — талантливейший парень

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о полузащитнике мадридского «Реала» и сборной Турции Арде Гюлере.

«Он был травмирован, но он в итоге пришёл в себя, а когда выходил — был одним из лидеров мадридского «Реала», а это в его возрасте очень сложно. Парень талантливейший. Он понимает поддержку тренера как отца футбольного и в ответ раздаёт комплименты», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 18 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Турции и Грузии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился победой сборной Турции со счётом 3:1. Арда Гюлер забил второй мяч турецкой национальной команды в этом матче и стал самым молодым футболистом в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней), превзойдя достижение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.