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Корнеев: хавбек Турции Гюлер — талантливейший парень

Корнеев: хавбек Турции Гюлер — талантливейший парень
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о полузащитнике мадридского «Реала» и сборной Турции Арде Гюлере.

«Он был травмирован, но он в итоге пришёл в себя, а когда выходил — был одним из лидеров мадридского «Реала», а это в его возрасте очень сложно. Парень талантливейший. Он понимает поддержку тренера как отца футбольного и в ответ раздаёт комплименты», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 18 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Турции и Грузии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился победой сборной Турции со счётом 3:1. Арда Гюлер забил второй мяч турецкой национальной команды в этом матче и стал самым молодым футболистом в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней), превзойдя достижение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    
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