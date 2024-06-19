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Тренер сборной Хорватии Далич: Албания определённо заслуживает уважения

Тренер сборной Хорватии Далич: Албания определённо заслуживает уважения
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Албании. Встреча состоится сегодня, 19 июня. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возможно, Албания не так сильна, как Испания, но она определённо заслуживает уважения. Албанцы мотивированы и хорошо организованы, так что мы должны сохранять спокойствие и быть начеку. Знаем, что должны побеждать, и будем играть агрессивнее. Мы хотим прибавить.

Даже против Испании мы владели мячом и создавали моменты, а в этом матче мы должны сыграть ещё лучше. В стартовом составе будут изменения», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

В 1-м туре сборная Хорватии с крупным счётом проиграла Испании — 0:3, а национальная команда Албании уступила Италии — 1:2.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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