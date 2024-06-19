Тренер Германии Нагельсман: думаю, что венгры будут играть агрессивнее, чем со Швейцарией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата Европы с национальной командой Венгрии. Встреча состоится сегодня, 19 июня. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«У сборной Венгрии четкая модель игры с двумя нападающими, которые очень хорошо играют головой. Они часто грузят мяч в штрафную. Собослаи потрясающе исполняет стандарты, а Орбан в нужный момент набегает.

Перед турниром я считал, что Венгрия играет примерно на одном уровне с Шотландией. Всё будет зависеть от того, как мы себя покажем. Конечно, венгры чувствуют давление, поэтому я думаю, что они будут играть более агрессивно, чем со Швейцарией», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

В 1-м туре сборная Германии разгромила Шотландию со счётом 5:1, а национальная команда Венгрии уступила Швейцарии — 1:3.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).